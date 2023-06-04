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Теннис

Брешия (W60). Завацкая победила седьмую сеяную на пути в финал

2023-06/1685794606_itf.jpg|—>Брешия (W60). Завацкая победила седьмую сеяную на пути в финал

Источник: btu.org.ua

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