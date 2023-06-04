Цуренко: У меня был хороший план на матч с Андрееску

218 < img src="https://euro.com.ua/wp-content/uploads/box/4252ceec51c98818b4d252671a5ee306.jpg» /> Фото: Getty Images #Андрееску, #Леся Цуренко, #Roland Garros-2023

Украинская теннисистка Леся Цуренко (66) хорошо подготовились к Бьянке Андрееску (42) в третьем круге Ролан Гаррос.

Об этом Цуренко рассказала после победы над канадской теннисисткой.

«Бьянка – очень опасная соперница, она чемпионка турнира Большого шлема. Она знает, как играть на таких стадиях, поэтому перед матчем я была очень собрана. У меня был хороший план на матч, поэтому я максимально придерживалась его.Я счастлива, что смогла показать на корте именно то, что хотела.

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Конечно, это очень приятно играть на этом корте, столько зрителей смотрели этот матч. Хочу поблагодарить всех, кто пришел и поддержал меня», — сказала Цуренко .

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