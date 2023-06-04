Элина Свитолина: «Я даже не мечтала о выходе в четвертьфинал Ролан Гаррос, когда в октябре прошлого года родила дочь»

2023-06/1685901767_svitolina-9.jpg|—>

В матче четвертого круга Элина Свитолина в двух сетах победила девятую ракетку мира Дарью Касаткину.

— Невероятная атмосфера, невозможно быть еще благодарнее за всю вашу поддержку! На самом деле очень особенный опыт! Теперь я могу сама почувствовать, что чувствовал Гаэль все эти годы, я очень благодарна всем французским болельщикам за столь мощную поддержку!

Я даже не мечтала о выходе в четвертьфинал Ролан Гаррос, когда в октябре прошлого года родила дочь. Это невероятно, что я вообще способна здесь соревноваться, а выход в четвертьфинал – это очень особенные эмоции. Надеюсь, что я смогу даже пройти дальше. Я очень мотивирована отдать все силы в следующих матчах.

+

У Касаткиной очень уникальный стиль игры, к которому мне нужно было приспособиться. Вчера во время тренировки я пытался работать над некоторыми тактическими вещами, в итоге это сработало. Во втором сете, конечно, мы обе нервничали, и это нормально, ведь это турнир Grand Slam, много чего происходит в голове. Это приятные эмоции завершить матч в двух сетах.

>>>