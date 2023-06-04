На войне погиб 21-летний сын известной украинской теннисистки

Трагическая новость с фронта 1430

На войне против России погиб сын бывшей теннисистки Анны Запорожановой.

Об этом сообщил министр спорта Вадим Гутцайт.

21-летний Остап погиб 2 июня на донецком направлении. . Накануне был ровно год, как парень ушел добровольцем защищать Украину, за месяц ему должно было исполниться 22 года.

Запорожанова за свою карьеру выиграла 12 титулов серии ITF в одиночном и парном разрядах. В 2000 году Анна представляла нашу страну на Олимпийских играх в Сиднее, где вышла во второй раунд.

Ранее погиб украинский футболист, который приостановил карьеру в Польше ради службы в ВСУ.