Расписание. Где сыграют украинские теннисисты на турнирах ATP и WTA 4 июня

Больше в Теннис
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Цуренко: У меня был хороший план на матч с Андрееску
Сегодня 15:10 218 0 < img src="https://euro.com.ua/wp-content/uploads/box/4252ceec51c98818b4d252671a5ee306.
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Ролан Гаррос. Серундоло победил восьмую ракетку мира и впервые сыграет в четвертом круге на «мэйджоре», Зверев стал соперником Димитрова
2023-06/1685856761_cerundolo.jpeg|—> Источник: btu.org.ua
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Рыбакина снялась с Роланом Гарросом
Теннисистка не смогла выйти на матч третьего круга из-за проблем со здоровьем Вчера 15:39...
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Брешия (W60). Завацкая победила седьмую сеяную на пути в финал
2023-06/1685794606_itf.jpg|—> Источник: btu.org.ua