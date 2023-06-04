Следить

Теннис

Ролан Гаррос. Серундоло победил восьмую ракетку мира и впервые сыграет в четвертом круге на «мэйджоре», Зверев стал соперником Димитрова

2023-06/1685856761_cerundolo.jpeg|—>Ролан Гаррос. Серундоло победил восьмую ракетку мира и впервые сыграет в четвертом круге на "мэйджоре", Зверев стал соперником Димитрова

Источник: btu.org.ua

Категории
Комментарии
aquapolis

Мы в Facebook

Euro.com.ua

Больше в Теннис