Ролан Гаррос. Серундоло победил восьмую ракетку мира и впервые сыграет в четвертом круге на «мэйджоре», Зверев стал соперником Димитрова

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Рыбакина снялась с Роланом Гарросом
Теннисистка не смогла выйти на матч третьего круга из-за проблем со здоровьем Вчера 15:39...
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Брешия (W60). Завацкая победила седьмую сеяную на пути в финал
2023-06/1685794606_itf.jpg|—> Источник: btu.org.ua
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На войне погиб 21-летний сын известной украинской теннисистки
Трагическая новость с фронта Вчера 18:27 1430 0< /span> Источник: — Чемпион.
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Ролан Гаррос. Аддад Мая вышла в четвёртый круг, Жабер остановила Данилович
2023-06/1685826215_rg.jpg|—> Источник: btu.org.ua