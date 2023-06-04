Рыбакина снялась с Роланом Гарросом

Теннисистка не смогла выйти на матч третьего круга из-за проблем со здоровьем 1752 #Рыбакина

Источник — wtatennis.com.

Четвертая ракетка мира Елена Рыбакина перед матчем третьего круга Ролан Гаррос против Сары Соррибес-Тормо объявила о снятии с турнира по состоянию здоровья.

Об этом рассказала сама теннисистка.

>

«Я была у врача, и мне сказали, что на самом деле это все из-за вируса в Париже. Я предполагаю, что из-за моей аллергии иммунная система просто упала, и я что-то подхватила. Я плохо спала два дня. меня была температура, головная боль.

Трудно выступать и, очевидно, бегать и даже дышать, поэтому я считаю, что это было единственно правильное решение, которое я могла принять.

Конечно, я очень расстроена, что не могу играть, но, наверное, такая жизнь.Много взлетов и падений.Сегодня я просто хотела выложиться на 100 процентов, и, очевидно, я далека от 100 процентов.

Я действительно был настроена положительно, но, как я уже сказала, никогда не знаешь, как будешь себя чувствовать. Мне не повезло», — сказала Рыбакина. > в третьем кругу Ролан Гаррос.

✅ Подписывайтесь на наш телеграмм-канал, чтобы всегда быть в курсе главных событий из мира спорта!