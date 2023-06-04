Свитолина победила Касаткину и сыграет в четвертьфинале Ролан Гаррос

501 < img src="https://euro.com.ua/wp-content/uploads/box/ce4d12d5a4600f4ed29306a7507d470c.jpg» /> #Элина Свитолина

Источник — Чемпион.

Элина Свитолина победила девятую ракетку мира, россиянку Дарью Касаткину и сыграет в 1/4 финала Roland Garros.

Двухсетовый поединок длился 1 час 59 минут. Свитолина трижды подала навылет, совершила одну двойную ошибку, реализовав 6 из 12 брейк-пойнтов.

Во втором сете украинка подавала на матч при счете 5:4, однако не смогла дожать соперницу. Партия перешла в тай-брейк, в котором Свитолина оказалась точнее.

Свитолина в четвертый раз пробилась в 1/4 финала Ролан Гаррос. В четвертьфинале украинка сыграет с победительницей пары Стивенс – Сабаленко. Матч состоится во вторник, 6 июня.

Roland Garros — Grand Slam Париж, Франция Почва Призовой фонд 19 804 000 евро Четвертый круг, 4 июня Элина Свитолина (Украина) — Дарья Касаткина (россия) 6:4, 7:6 (5)

Накануне Леся Цуренко победила Бьянку Андрееску (6:1, 6:1) и сыграет в четвертом круге с Игой Свентек.