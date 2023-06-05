6 июня Свитолина сыграет против соболенки на центральном корте Ролан Гаррос

249 < img src="https://euro.com.ua/wp-content/uploads/box/3dbb5ee1e2af70d821b59775cae9cbc8.jpg» /> #Элина Свитолина

Источник — Чемпион.

6 июня на Grand Slam — Roland Garros украинка Элина Свитолина сразится за выход в полуфинал турнира с ариной сабаленко.

Расписание выступления украинок на Roland Garros 6 июня

13:30*. Элина Свитолина (192) — арина сабаленко (2, беларусь) — корт Филиппа Шатрие, второй запуск после матча женского одиночного разряда Мухова — Павлюченкова.

* — время ориентировочное, в зависимости от течения предыдущих матчей. Соперницы встречались дважды — по одной победе. В последний раз Свитолина и сабаленко играли в 2020 году в Стасбурге — Свитолина победила — 6:2, 4:6, 6:4. В четвертом кругу Свитолина победила в двух сетах россиянку Касаткину (6:4, 7:6(5), а сабаленко одолела американку Слоун Стивенс (7:6(5), 6:4).< /p>

Напомним, выход в четвертьфинал Ролан Гаррос позволит Свитолиней вернуться в первую сотню рейтинга WTA.