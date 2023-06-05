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Теннис

Арина Соболенко: «Свитолина играет в Париже в очень хороший теннис»

2023-06/1685948684_sabalenka.jpeg|—>Арина Соболенко: "Свитолина играет в Париже в очень хороший теннис"
— Здесь в Париже, она играет в очень хороший теннис, хорошо двигается. Как и другие игроки, она много бегает и возвращает много мячей назад, и мне просто нужно быть терпеливой и ждать идеального удара, чтобы завершить розыгрыш. Не спешить. Просто выйти на корт, сражаться и показать свой лучший теннис.

Отметим, что Арина Соболенко, после вчерашней победы над Слоан Стивенс, второй раз подряд отказалась проводить общую пресс-конференцию и дала комментарий только представителю WTA.

Элина Свитолина и Арина Соболенко сыграют свой четвертьфинальный поединок во вторник 6 июня. Ранее теннисистки встречались друг с другом два раза и одержали по одной победе: в 2018 году Соболенко взяла верх в Ухане на харде, а в 2020 году Свитолина оказалась сильнее в Страсбурге на грунте.

Источник: btu.org.ua

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