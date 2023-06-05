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Теннис

Цуренко снялась с матча против Свентек из-за повреждений

Украинка была вынуждена приостановить поединок Сегодня 21:22 701 0 Фото: Getty Images #Леся Цуренко, #0 Ига Свентек, #2 Roland Garros

Источник – Чемпион.

Сегодня, 5 июня, Леся Цуренко (66) сыграла против первой ракетки мира Иги Свентек в четвертом круге Roland Garros.

Украинка была вынуждена прекратить поединок из-за повреждений.

< em>Roland Garros — Grand Slam Париж, Франция Грунт& Призовой фонд  19 804 000 евро Четвертый круг, 5 июня

Ига Свентек (Польша) — Леся Цуренко (Украина) 5:1, отказ

В третьем круге Леся Цуренко разромила Бьянку Андрееску (6:1, 6:1 ), а Свентек не отдала ни одного гейма китаянке Синь Ю Ван  (6:0, 6:0).

Напомним, Элина Свитолина после победы над Дарьей Касаткиной (6:4, 7:6(5) сыграет в четвертьфинале Roland Garros.

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Источник: champion.com.ua

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