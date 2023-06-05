Костюк вышла в четвертьфинал на Roland Garros в миксте

409 < img src="https://euro.com.ua/wp-content/uploads/box/766c6784325eb83f2021736fe2aa7b9d.jpg» /> Фото Getty Images #Марта Костюк

Источник — Чемпион.

Украинская теннисистка Марта Костюк вышла в 1/4 финала смешанного парного разряда на Открытом чемпионате Франции по теннису 2023.

Во втором раунде украинка и ее напарник Марсело Аревало (Сальвадор) выиграли у австралийского тандема Сторм Хантер/Джон Пирс в трех сетах за 1 час и 33 минуты.

Раньше Костюк завершила выступления в женском парном разряде на этом турнире.

Roland Garros — Grand Slam Париж, Франция Грунт Призовой фонд 19 804 000 евро Смешанный разряд Третий круг, 4 июня

Марта Костюк (Украина)/Марсело Аревало (Сальвадор) – Сторм Хантер (Австралия)/Джон Пирс (Австралия) 6:4, 5:7, [12:10]