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Теннис

Ракетный удар по Великобритании и отмена теннисных санкций после успеха в войне. Российский журналист, поддерживающий свою армию, работал в прошлом году на турнире ATP

2023-06/1685982633_ivanov.jpg|—>Ракетный удар по Великобритании и отмена теннисных санкций после успеха в войне. Российский журналист, поддерживающий свою армию, работал в прошлом году на турнире ATP

Источник: btu.org.ua

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