Ракетный удар по Великобритании и отмена теннисных санкций после успеха в войне. Российский журналист, поддерживающий свою армию, работал в прошлом году на турнире ATP

Больше в Теннис
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Цуренко снялась с матча против Свентек из-за повреждений
Украинка была вынуждена приостановить поединок Сегодня 21:22 701 0 Фото: Getty Images #Леся Цуренко,...
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6 июня Свитолина сыграет против соболенки на центральном корте Ролан Гаррос
Сегодня 18:26 249 0 < img src="https://euro.com.ua/wp-content/uploads/box/3dbb5ee1e2af70d821b59775cae9cbc8.
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Ролан Гаррос. Аддад Мая выиграла в самом продолжительном матче сезона и сыграет против Жабер в 1/4 финала
2023-06/1685971819_rg.jpg|—> Источник: btu.org.ua
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Арина Соболенко: «Свитолина играет в Париже в очень хороший теннис»
2023-06/1685948684_sabalenka.jpeg|—>— Здесь в Париже, она играет в очень хороший теннис, хорошо двигается. Как и...