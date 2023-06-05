Ролан Гаррос. Аддад Мая выиграла в самом продолжительном матче сезона и сыграет против Жабер в 1/4 финала

Больше в Теннис
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Арина Соболенко: «Свитолина играет в Париже в очень хороший теннис»
2023-06/1685948684_sabalenka.jpeg|—>— Здесь в Париже, она играет в очень хороший теннис, хорошо двигается. Как и...
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Завацкая победила белоруску в финале турнира в Италии
Катарина была лучшей на соревнованиях в Брешии Вчера 18:24 916 0 Фото Getty Images...
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Костюк и Русе проиграли вторым сеяным на Roland Garros
Украинско-румынская пара уступила американкам Вчера 18:40 386 0 Фото Getty Images #Марта Костюк Источник...
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Элина Свитолина — Дарья Касаткина 6:4, 7:6: обзор матча
Вчера 21:26 356 0< img src="https://euro.com.ua/wp-content/uploads/box/7b9ec9264277382f84bc167993136d22.