Ролан Гаррос. Джокович установил рекорд турнира по количеству четвертьфиналов, Алькарас и Циципас сыграют за место в полуфинале

Больше в Теннис
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Свитолина возвращается в топ-100 рейтинга WTA
Вчера 21:04 1548 0< img src="https://euro.com.ua/wp-content/uploads/box/463e114919e1759351568bfa0db6b3bd.
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Свитолина в четвертьфинале Roland Garros сыграет против одиозной сторонницы Лукашенко
Вчера 23:15 292 1< img src="https://euro.com.ua/wp-content/uploads/box/2b43adf89296f65011fb8e57e0697df5.
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Ролан Гаррос. Чемпионка Australian Open сыграет против Свитолиной в 1/4 финала
2023-06/1685910263_rg.jpg|—> Источник: btu.org.ua
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5 июня Цуренко сыграет против Свентек в четвертом круге Roland Garros
Сегодня 21:53 118 0< img src="https://euro.com.ua/wp-content/uploads/box/5baca02e524a432a3f7a61ec035bc4b2.