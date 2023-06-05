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Теннис

Ролан Гаррос. Джокович установил рекорд турнира по количеству четвертьфиналов, Алькарас и Циципас сыграют за место в полуфинале

2023-06/1685914742_alcaraz.jpeg|—>Ролан Гаррос. Джокович установил рекорд турнира по количеству четвертьфиналов, Алькарас и Циципас сыграют за место в полуфинале

Источник: btu.org.ua

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