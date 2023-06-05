Ролан Гаррос. Гауфф обыграла Шмидлову и третий год подряд сыграет в четвертьфинале

Больше в Теннис
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Российская теннисистка Грачева получила гражданство Франции
Грачова получила официальное письмо, подтверждающее ее французское гражданство Сегодня 20:46 740 0 #Грачева Источник...
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Цуренко снялась с матча против Свентек из-за повреждений
Украинка была вынуждена приостановить поединок Сегодня 21:22 701 0 Фото: Getty Images #Леся Цуренко,...
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Ракетный удар по Великобритании и отмена теннисных санкций после успеха в войне. Российский журналист, поддерживающий свою армию, работал в прошлом году на турнире ATP
2023-06/1685982633_ivanov.jpg|—> Источник: btu.org.ua
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6 июня Свитолина сыграет против соболенки на центральном корте Ролан Гаррос
Сегодня 18:26 249 0 < img src="https://euro.com.ua/wp-content/uploads/box/3dbb5ee1e2af70d821b59775cae9cbc8.