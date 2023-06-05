Российская теннисистка Грачева получила гражданство Франции

Грачова получила официальное письмо, подтверждающее ее французское гражданство 740 #Грачева

Источник — L'Équipe.

Российская теннисистка Варвара Грачева (41) получила гражданство Франции.

Об этом сообщает L'Equipe.

Грачева получила официальное письмо, которое подтверждает ее французское гражданство. Она сможет играть за Францию, как только получит французский паспорт.

Грачова живет во Франции с 2016 года. Сообщается, что заниматься изменением гражданства она начала с 2020 года.

Раньше Свитолина обыграла Грачеву на пути в полуфинал турнира в Страсбурге, который украинка в итоге выиграла.

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