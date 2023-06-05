Свитолина в четвертьфинале Roland Garros сыграет против одиозной сторонницы Лукашенко

292 < img src="https://euro.com.ua/wp-content/uploads/box/2b43adf89296f65011fb8e57e0697df5.jpg» /> #Элина Свитолина

Источник — Чемпион.

Украинская теннисистка Элина Свитолина в 1/4 финала Grand Slam — Roland Garros сыграет против представительницы Беларуси, второй ракетки мира арины сабаленко.

Матч состоится во вторник, 6 июня. Время и корт поединка определятся позже.

В четвертом круге Свитолина победила в двух сетах россиянку Касаткину (6:4, 7:6(5), а сабаленко одолела американку Слоун Стивенс ( 7:6(5), 6:4)

В очных встречах – 1: 1. Последний раз соперницы встречались в 2020 году в Стасбурге – Свитолина победила – 6:2, 4:6, 6:4.

Леся Цуренко за выход в четвертьфинал 5 июня сыграет с первой ракеткой мира Игой Свёнтек.

Выход в четвертьфинал Ролан Гаррос позволит Свитолиной вернуться в первую сотню рейтинга WTA.