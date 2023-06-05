Свитолина возвращается в топ-100 рейтинга WTA

1548 < img src="https://euro.com.ua/wp-content/uploads/box/463e114919e1759351568bfa0db6b3bd.jpg» /> #Элина Свитолина

Источник — Чемпион.

Выход Элины Светолиной в четвертьфинал Ролан Гаррос позволит украинской теннисистке вернуться в первую сотню мирового рейтинга.

В режиме реального времени Свитолина поднялась на 73-е место, которое может улучшиться еще, в случае выхода в полуфинал РГ.

В действующем рейтинге WTA, опубликованном в начале парижского Grand Slam, экспертная ракетка Украины занимала 192-ю позицию.

Свитолина покинула элиту мирового женского тенниса весной 2022-го, когда взяла паузу в карьере из-за беременности и рождения дочери. Вернулась в тур в начале апреля этого года, а перед Roland Garros выиграла турнир в Страсбурге, который начинала вне топ-500.

Элина Свитолина стремительно возвращается в элиту: побывала в декретном отпуске, родила дочь, стала послом United24

Высшая позиция Светолиной в рейтинге WTA — 3-я. С 2016 по 2021 годы одесситка не покидала десятку лучших.