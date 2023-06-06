ATP Challenger Tour. Крутых проиграл в первом круге, Сачко, Орлов и Марченко не смогли выйти в основу

Больше в Теннис
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Цуренко: Для меня это самый лучший сезон на почве
Украинка прокомментировала поражение от Иги Свентек Вчера 23:58 247 0 Фото: Getty Images #Леся...
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Российская теннисистка Грачева получила гражданство Франции
Грачова получила официальное письмо, подтверждающее ее французское гражданство Сегодня 20:46 740 0 #Грачева Источник...
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Ролан Гаррос. Гауфф обыграла Шмидлову и третий год подряд сыграет в четвертьфинале
2023-06/1685982140_rg.jpg|—> Источник: btu.org.ua
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Цуренко снялась с матча против Свентек из-за повреждений
Украинка была вынуждена приостановить поединок Сегодня 21:22 701 0 Фото: Getty Images #Леся Цуренко,...