Цуренко: Для меня это самый лучший сезон на почве

Украинка прокомментировала поражение от Иги Свентек 247 Фото: Getty Images #Леся Цуренко, #Roland Garros-2023

Источник — пресс-конференция Леси Цуренко.

Украинская теннисистка Леся Цуренко (66) была вынуждена прекратить поединок против первой ракетки мира Иги Свентек в четвертом круге Roland Garros из-за травмы локтя.

Об этом она рассказала после матча.

«Это, вероятно, лучший сезон на почве для меня за всю историю, учитывая турниры в Мадриде и Риме. Поэтому я очень рада, что на этот раз мои отношения с почвой сложились лучше «Я очень рада, что смогла сыграть много матчей. Я уже говорила, что у меня до сих пор есть проблемы с локтем. Поэтому я очень рада выходить на корт. Я чувствую, что каждый матч для меня — это большое счастье.»

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Мне очень досадно, что случаются такие дни, как сегодня. Такая жизнь. Мы все люди, и иногда мы тоже болеем. Я очень надеюсь, что остальной сезон будет для меня такой же успешной, как и эти пять месяцев. Я была бы счастлива продолжать играть на том же уровне на траве» , — сказала Цуренко.

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