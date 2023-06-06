«Она явно решила, что с нее хватит, и я думаю, это ее право». Джессика Пегула — о об отказе Арины Соболенко проводить открытые пресс-конференции

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Напомним, что Арина Соболенко отказалась отвечать на прямые вопросы украинской журналистки Дарьи Мещеряковой о поддержке Лукашенко и войне в Украине, после чего дважды отменила открытые пресс-конференции, сославшись на то, что «не чувствует себя безопасно».

«Два года назад была похожая ситуация, когда Наоми Осака не хотела общаться с прессой, чтобы защитить свое психическое здоровье. Полагаю, что сейчас Открытый чемпионат Франции более сочувственно относится к потребностям психического здоровья игроков в связи с пресс-конференциями.

То, что сделала Наоми, показало людям, что Соболенко может поступить так же, как и она, и что турнир должен найти способы обойти это. Соболенко все же нашла способ работать с прессой, предоставив комментарии для WTA, которые затем были распространены среди других журналистов.

Ее завалили вопросами о войне в Украине и поддержке Беларусью России. Она явно решила, что с нее хватит и я думаю, это ее право. У прессы есть право задавать вопросы, которые они хотят задать, но у нее есть право не отвечать на них, если она не хочет отвечать.

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Например, у меня после очень тяжелого поражения в одиночном разряде в пятницу не было настроения общаться с прессой. К счастью, был только один журналист, который попросил пару комментариев, и я все равно дала их WTA без необходимости проводить открытую пресс-конференцию.

Я думаю, что турнир стал более гибким из-за того, что произошло с Наоми. Это хорошо. Конечно, общение со СМИ важно для развития спорта и общения с болельщиками. Мы бы не хотели потерять это. Но в то же время должен быть правильный баланс, и игрок должен чувствовать себя в безопасности».

Завтра Арина Соболенко сыграет в четвертьфинале Открытого чемпионата Франции против украинки Элины Свитолиной.