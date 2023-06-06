Расписание. Где сыграют украинские теннисисты на турнирах ATP и WTA 6 июня

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Свитолина — сабаленко: где смотреть онлайн матч 1/4 финала Ролан Гаррос
Сегодня 12:46 377 0< img src="https://euro.com.ua/wp-content/uploads/box/81f12514024c74f362a113ba341c26b3.
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«Она явно решила, что с нее хватит, и я думаю, это ее право». Джессика Пегула — о об отказе Арины Соболенко проводить открытые пресс-конференции
2023-06/1685974142_pegula_saba.jpg|—>Напомним, что Арина Соболенко отказалась отвечать на прямые вопросы украинской журналистки Дарьи Мещеряковой о...
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Ролан Гаррос. Руне впервые победил в пяти сетах и снова встретится с Руудом в 1/4 финала
2023-06/1685997825_rg.jpg|—> Источник: btu.org.ua
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Ролан Гаррос. Зверев разгромил Димитрова и сыграет в четвертьфинале против дебютанта этой стадии
2023-06/1685999163_zverev.jpeg|—> Источник: btu.org.ua