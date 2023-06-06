Ролан Гаррос. Руне впервые победил в пяти сетах и снова встретится с Руудом в 1/4 финала

Больше в Теннис
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Ролан Гаррос. Зверев разгромил Димитрова и сыграет в четвертьфинале против дебютанта этой стадии
2023-06/1685999163_zverev.jpeg|—> Источник: btu.org.ua
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Цуренко: Для меня это самый лучший сезон на почве
Украинка прокомментировала поражение от Иги Свентек Вчера 23:58 247 0 Фото: Getty Images #Леся...
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ATP Challenger Tour. Крутых проиграл в первом круге, Сачко, Орлов и Марченко не смогли выйти в основу
2023-06/1685975940_atp.jpg|—> Источник: btu.org.ua
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Российская теннисистка Грачева получила гражданство Франции
Грачова получила официальное письмо, подтверждающее ее французское гражданство Сегодня 20:46 740 0 #Грачева Источник...