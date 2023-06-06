Соболенко: Я не хочу, чтобы моя страна была втянута в войну

Белоруска рассказала о войне в Украине 839 Фото: Getty Images #Элина Свитолина

Джерело – Чемпион.

Арина Соболенко (2) не хочет, чтобы Беларусь была втянута в войну с Украиной.

Об этом она рассказала после победы над Элиной Светолиной в 1/4 финала Ролан Гаррос.

«Я много раз говорила – я не поддерживаю войну. Я не хочу, чтобы моя страна была втянута в войну», — сказала Соболенко.

Многие времена: Я не имею в виду war. Я не будучи моей страны, чтобы быть involved in a war.» pic.twitter.com/vOd6q1NL8g

—

Напомним, Свитолина не пожала руку соболенко после чего трибуны освистали украинку.

✅ Подписывайтесь на наш телеграмм-канал, чтобы всегда быть в курсе главных событий из мира спорта!