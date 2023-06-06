Соболенко: Я не поддерживаю войну, то есть не поддерживаю Александра Лукашенко

Белоруска рассказала о преступной власти своей страны 579 Фото: Getty Images #Александр Лукашенко, #Арина Соболенко

Источник – Чемпион.

Белорусская теннисистка Арина Соболенко (2) не поддерживает действующего президента Беларуси Александра Лукашенко.

Об этом она рассказала после победы над Элиной Светолиной (192) в четвертьфинале Ролан Гаррос.

«Как будто это сложный вопрос, я не поддерживаю войну, то есть не поддерживаю Александра Лукашенко прямо сейчас», — сказала Соболенко.

— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) June 6, 2023

Напомним, Свитолина не пожала руку соболенко после чего трибуны освистали украинку.< /p>

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