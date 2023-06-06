Теннис
Соболенко: Я не поддерживаю войну, то есть не поддерживаю Александра Лукашенко
Белоруска рассказала о преступной власти своей страны Сегодня 19:17 579 0 Фото: Getty Images #Александр Лукашенко, #Арина Соболенко
Источник – Чемпион.
Белорусская теннисистка Арина Соболенко (2) не поддерживает действующего президента Беларуси Александра Лукашенко.
Об этом она рассказала после победы над Элиной Светолиной (192) в четвертьфинале Ролан Гаррос.
«Как будто это сложный вопрос, я не поддерживаю войну, то есть не поддерживаю Александра Лукашенко прямо сейчас», — сказала Соболенко.
— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) June 6, 2023
Напомним, Свитолина не пожала руку соболенко после чего трибуны освистали украинку.< /p>
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