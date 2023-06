Свитолина: Я не собираюсь продавать свою страну ради симпатий людей

Украинка прокомментировала свист трибун после матча с соболоенко 738 0 #Элина Свитолина, #Арина Соболенко, #Roland Garros-2023 < Источник - Чемпион.

Украинская теннисистка Элина Свитолина (192 ) не намерена менять свою позицию по рукопожатию с русскими и белорусками.

Об этом она рассказала после поражения белорусцы арини соболонеко (2) в 1/4 финала Ролан Гаррос.

Напомним, Свитолина не пожала руку соболенко после чего трибуны освистали украинку.< /p>

Элина Свитолина на перерыве после Aryna Sabalenka match:

I don't плата очень attention to it. Я не желаю идти на все. У нас есть мое положение и это stick to it. Я не могу попасть в нашу страну для людей, которые чувствуют себя» pic.twitter.com/HN4cUiqytQ

&Mdash; The Tennis Letter (@TheTennisLetter) June 6, 2023