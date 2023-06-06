Теннис
Свитолина — сабаленко: где смотреть онлайн матч 1/4 финала Ролан Гаррос
Сегодня 12:46 377 0< img src="https://euro.com.ua/wp-content/uploads/box/81f12514024c74f362a113ba341c26b3.jpg» /> #Элина Свитолина
Источник — Чемпион.
Элина Свитолина сыграет против арины сабаленко за выход в полуфинал&Grand Slam — Roland Garros.
Матч запланирован на 6 июня. Ориентировочное начало — 14:00 по киевскому времени.
Смотреть игру онлайн в Украине можно на телеканале Евроспорт 1, ретранслирующем медиасервис Megogo. Также трансляцию можно найти в меню медиасервиса в разделе «Discovery+» на Евроспорт 3. />
Такое телеканалы Евроспорт могут смотреть абоненты sweet.tv, Kyivstar TV, Volia TV, Ланет.TV и Виасат.
Соперницы встречались дважды — по одной победе. В последний раз Свитолина и сабаленко играли в 2020 году в Стасбурге — Свитолина победила — 6:2, 4:6, 6:4.
Напомним, выход в четвертьфинал Ролан Гаррос позволит Светолиний  ;вернуться в первую сотню рейтинга WTA.