Свитолина — сабаленко: где смотреть онлайн матч 1/4 финала Ролан Гаррос

377 < img src="https://euro.com.ua/wp-content/uploads/box/81f12514024c74f362a113ba341c26b3.jpg» /> #Элина Свитолина

Источник — Чемпион.

Элина Свитолина сыграет против арины сабаленко за выход в полуфинал&Grand Slam — Roland Garros.

Матч запланирован на 6 июня. Ориентировочное начало — 14:00 по киевскому времени.

Смотреть игру онлайн в Украине можно на телеканале Евроспорт 1, ретранслирующем медиасервис Megogo. Также трансляцию можно найти в меню медиасервиса в разделе «Discovery+» на Евроспорт 3. />

Такое телеканалы Евроспорт могут смотреть абоненты sweet.tv, Kyivstar TV, Volia TV, Ланет.TV и Виасат.

Соперницы встречались дважды — по одной победе. В последний раз Свитолина и сабаленко играли в 2020 году в Стасбурге — Свитолина победила — 6:2, 4:6, 6:4.

Напомним, выход в четвертьфинал Ролан Гаррос позволит Светолиний ;вернуться в первую сотню рейтинга WTA.