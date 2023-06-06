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Теннис

Свитолина уступила Сабаленко в четвертьфинале Ролан Гаррос

Свитолина не смогла выйти в полуфинал Открытого чемпионата Франции Сегодня 15:49 1382 1 Фото — gettyimages #Арина Сабаленко, #Элина =»article__source»> Источник — Чемпион.

Украинская теннисистка Элина Свитолина (192) уступила Арине Сабаленко в 1/4 финала Ролан Гаррос.

Двухсетовый поединок длился 1 час 38 минут. Свитолина трижды подала навылет, допустила 4 двойные ошибки и. реализовала 1 брейк-пойнт.

Roland Garros — Grand Slam Париж, Франция Грунт& Призовой фонд  19 804 000 евро 1/4 финала, 6 июня

Арина Сабаленко  — Элина Свитолина (Украина) 6:4, 6:4

Напомним, в первом круге Свитолина разгромила в двух сетах (6:2 , 6:2) итальянку Тревизан (26), во втором одержала волевую победу (2:6, 6:3, 6:1) над австралийкой Сторм Гантер (204), а в третьем кругу победила россиянку Дарью Касаткину (6:4, 7:6 (5).

Отметим, что благодаря выходу в четвертьфинал Свитолина вернется в первую сотню рейтинга WTA.

Накануне турнир покинула Леся Цуренко, которая снялась с матча против Свентек из-за повреждений.

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Источник: champion.com.ua

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