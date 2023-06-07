«Было очень неприятно, поэтому пришлось вызывать врача». Элина Свитолина — о причинах медицинского тайм-аута по ходу матча третьего круга на Ролан Гаррос

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Украинская теннисистка рассказала о состоянии своей ноги и причинах медицинского тайм-аута по ходу матча третьего круга Ролан Гаррос, в котором Элина Свитолина победила Анну Блинкову

— Есть небольшая проблема с ногой, поэтому пришлось ее затейпировать. Но я смогла сегодня более-менее восстановиться. Мой физиотерапевт сделала несколько манипуляций, поэтому в целом нога была сегодня в относительно нормальном состоянии.

Что касается глаза, то у меня выскочил ячмень и это было очень неприятно. Он опустился вниз глаза, был прямо на зрачке, поэтому я его постоянно видела. Было такое ощущение, что он мешал мне видеть. Поэтому мне пришлось вызывать врача, чтобы промыть глаз и как-то к этому приспособиться.