Теннис
Cвитолина сыграет на турнире в Вашингтоне
Турнир стартует 31 июля Сегодня 20:16 666 0< /span> #Элина Свитолина
Источник — Чемпион.
Украинская теннисистка Элина Свитолина (192) попала в заявку хардового турнира WTA 500 в Вашингтоне.
Об этом сообщает пресс-служба турнира.
Турнир будет проходить с 31 июля до 6 августа.
Это будет первый совместный турнир категории 500 для мужчин и женщин.
Также известно, что в соревновании примут участие Кори Гауфф, Джессика Пегула, Слоун Стивенс, Виктория Азаренко, Каролин Гарсия, Дария Касаткина, Ник Кириос, Даниил Медведев, Тейлор Фритц, Фрэнсис Тиафу, Феликс Оже-Альясим, Энди Маррей, Григорий Димитров и Гаэль Монфис.
Напомним, Свитолина Уступила Сабаленко.