Cвитолина сыграет на турнире в Вашингтоне

Турнир стартует 31 июля 666

Источник — Чемпион.

Украинская теннисистка Элина Свитолина (192) попала в заявку хардового турнира WTA 500 в Вашингтоне.

Об этом сообщает пресс-служба турнира.

Турнир будет проходить с 31 июля до 6 августа.

Это будет первый совместный турнир категории 500 для мужчин и женщин.

Также известно, что в соревновании примут участие Кори Гауфф, Джессика Пегула, Слоун Стивенс, Виктория Азаренко, Каролин Гарсия, Дария Касаткина, Ник Кириос, Даниил Медведев, Тейлор Фритц, Фрэнсис Тиафу, Феликс Оже-Альясим, Энди Маррей, Григорий Димитров и Гаэль Монфис.

Напомним, Свитолина Уступила Сабаленко.