Макарска. Байндл выиграла свой матч первого круга

Больше в Теннис
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Цуренко: 90%, что пропущу турнир в Ноттингеме
Леся Цуренко прокомментировала свои планы Сегодня 17:26 148 0 #Леся Цуренко Источник — suspilne.media....
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«Было очень неприятно, поэтому пришлось вызывать врача». Элина Свитолина — о причинах медицинского тайм-аута по ходу матча третьего круга на Ролан Гаррос
2023-06/1685784435_svitolina.jpeg|—>Украинская теннисистка рассказала о состоянии своей ноги и причинах медицинского тайм-аута по ходу матча...
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Свитолина: Не знаю, почему Соболенко ждала меня у сетки
Вчера 17:01 2430 1< img src="https://euro.com.ua/wp-content/uploads/box/baf5ad02f02e59b1eb27324b15602278.
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Ролан Гаррос. Мухова стала первой участницей полуфинала, обыграв Павлюченкову
2023-06/1686050326_rg.jpg|—> Источник: btu.org.ua