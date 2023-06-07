Ролан Гаррос. Мухова стала первой участницей полуфинала, обыграв Павлюченкову

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Свитолина: Я не ожидала, что пройду так далеко
Украинка прокомментировала свое выступление на Ролан Гаррос Вчера 23:59 550 0 Фото: Getty Images...
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Ролан Гаррос. Алькарас разгромил Циципаса и сыграет против Джоковича в дебютном полуфинале на грунтовом «мэйджоре»
2023-06/1686084543_alcaraz.jpeg|—> Источник: btu.org.ua
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Соболенко: Я не хочу, чтобы моя страна была втянута в войну
Белоруска рассказала о войне в Украине Сегодня 17:40 839 0 Фото: Getty Images #Элина...
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Ролан Гаррос. Джокович выиграл свой 90-й матч на Ролан Гаррос и 12-й раз сыграет в полуфинале турнира
2023-06/1686078226_djokovic.jpeg|—> Источник: btu.org.ua