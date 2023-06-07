Снегирь вышла во второй круг турнира в Великобритании

Украинская теннисистка одержала победу в первом круге турнира ITF W100 в Великобритании 1650 Фото — gettyimages #Дарина #Дарина =»article__source»> Источник — Чемпион.

Украинская теннисистка Дарья Снигирь обыграла Кимберли Биррелл из Австралии в первом круге турнира ITF W100 в Сербитоне (Великобритания).

Матч длился один час и 12 минут и завершился со счетом 6:2 , 6:3. Украинка допустила две двойные ошибки, проиграла два гейма на своей подаче и сделала пять брейков.

В следующем раунде Снегирь сыграет с теннисисткой из Турции – Зейнеп Сонмез.

ITF W100 Сербитон, Великобритания Первый круг, 07 июня

Дарина Снегирь – Кимберли Биррелл 6:2, 6:3

Напомним, Свитолина уступила Сабаленко в четвертьфинале Ролан Гаррос.