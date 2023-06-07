Свитолина: Я не ожидала, что пройду так далеко

Украинка прокомментировала свое выступление на Ролан Гаррос 550 Фото: Getty Images #Элина Свитолина, #Roland Garros-2023

Украинская теннисистка Элина Свитолина (192) довольна своим выступлением на Ролан Гаррос.

Об этом она рассказала после вылета в 1/4 финала турнира.

«Это были хорошие турниры для меня — Страсбург и Ролан Гаррос. Я не ожидала, что пройду так далеко. Много хороших моментов, которые можно взять во время этого периода. Я играла в хороший теннис, провела много замечательных матчей.Очень довольна, что смогла найти свою игру.Конечно, с одной стороны, это был очень важный матч, но я постаралась отнестись к нему так, будто мне нечего терять.

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Знаете, я ехала на этот турнир с нулевыми надеждами, с нулевыми ожиданиями для себя, а потом оказалась Я просто пыталась воспринимать это как очередной поединок, а не как тяжелую битву, конечно, я разочарована, что не прошла сегодня дальше, но я сделала все, что могла. Да, сегодня все пошло не по моему сценарию. Но я выложилась по полной», — сказала Свитолина.

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