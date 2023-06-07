Теннис
Свитолина: Не знаю, почему Соболенко ждала меня у сетки
Вчера 17:01 2430 1< img src="https://euro.com.ua/wp-content/uploads/box/baf5ad02f02e59b1eb27324b15602278.jpg» /> Фото: Getty Images #Элина Свитолина
Источник — Чемпион.
Украинская теннисистка Элина Свитолина (192) объяснила почему не пожала руку белоруске Арине Соболенко (2) после поражения в 1/4 финала Ролан Гаррос.
Слова Светолиной цитирует Большой теннис Украины
«Не знаю, почему Соболенко ждала меня возле сетки. Мне кажется, что я достаточно четко выражала свою позицию. Накалила ли она этим ситуацию на трибунах? К сожалению, думаю , что да», — сказала Свитолина.
Напомним, Свитолина не пожала руку белоруске после четвертьфинала Roland Garros — фанатка лукашенко вновь сыграла на публику.
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