Свитолина: Не знаю, почему Соболенко ждала меня у сетки

2430 < img src="https://euro.com.ua/wp-content/uploads/box/baf5ad02f02e59b1eb27324b15602278.jpg» /> Фото: Getty Images #Элина Свитолина

Источник — Чемпион.

Украинская теннисистка Элина Свитолина (192) объяснила почему не пожала руку белоруске Арине Соболенко (2) после поражения в 1/4 финала Ролан Гаррос.

Слова Светолиной цитирует Большой теннис Украины

«Не знаю, почему Соболенко ждала меня возле сетки. Мне кажется, что я достаточно четко выражала свою позицию. Накалила ли она этим ситуацию на трибунах? К сожалению, думаю , что да», — сказала Свитолина.

Напомним, Свитолина не пожала руку белоруске после четвертьфинала Roland Garros — фанатка лукашенко вновь сыграла на публику.

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