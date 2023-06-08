Элина Свитолина сыграет на турнире WTA 500 в столице США

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Турнир WTA 500 Mubadala Citi DC Open переехал в Вашингтон из Сан-Хосе и будет проходить параллельно с мужским турниром аналогичной категории.

Известно, что помимо Элины Свитолиной своей участие подтвердили: действующая чемпионка Дарья Касаткина, Джессика Пегула, Каролин Гарсия, Коко Гуафф, Виктория Азаренко и Слоан Стивенс. В мужском турнире сыграют: Даниил Медведев, Тэйлор Фритц, Феликс Оже-Альяссим, Фрэнсис Тиафо, Ник Кириос, Григор Димитров, Энди Маррей и Гаэль Монфис.

Комбинированный турнир такой категории пройдет впервые и состоится в период с 29 июля по 6 августа. Матчи Mubadala Citi DC Open будут играться на открытых хардовых кортах.

Напомним, что Элина Свитолина благодаря выходу в четвертьфинал Ролан Гаррос вернется в топ-100 мирового рейтинга. Украинка вернулась в Тур лишь в начале апреля этого года, родив дочь семь месяцев назад.

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