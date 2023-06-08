«Я разделяю его позицию». Кристина Младенович — о словах Новака Джоковича, что Косово это сердце Сербии

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После игры сербский теннисист оставил на камере надпись: «Косово — это сердце Сербии. Остановите насилие», вызвав массу негативных комментариев, в том числе со стороны официальных лиц Косово.

«Новак — молодец, он настоящий пример для всех остальных. Я видела его заявление», — сказала Кристина Младенович. «Многим людям позволено говорить о России и Украине, у каждого есть свое мнение, но разве это не является политикой? А в то же время его заявление — это политика? Да, я разделяю позицию Новака, для меня Косово — это сердце Сербии. Мой отец родом из Гнилане (город в Автономном крае Косово и Метохии Сербии), там жила моя бабушка, и я бывала там в детстве».

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