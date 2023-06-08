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Теннис

Ига Швёнтек третий раз сыграет в финале Ролан Гаррос и останется первой ракеткой мира по итогам турнира

2023-06/1686250807_swiatek.jpeg|—>Ига Швёнтек третий раз сыграет в финале Ролан Гаррос и останется первой ракеткой мира по итогам турнира

Источник: btu.org.ua

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