Ига Швёнтек третий раз сыграет в финале Ролан Гаррос и останется первой ракеткой мира по итогам турнира

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Каролина Мухова – Арина Сабаленко: обзор матча
Каролина Мухова вышла в финал Открытого чемпионата Франции Сегодня 22:52 205 0 #Мухова, #Арина...
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Мухова в невероятном триллере одолела Сабаленко в полуфинале Ролан Гаррос
Каролина Мухова вышла в финал турнира Сегодня 19:42 1040 1 #Арина Сабаленко Источник —...
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Байндл победила россиянку на пути в четвертьфинал турнира WTA в Хорватии
Екатерина Байндл прошла в четвертьфинал турнира WTA 125 в хорватском городе Макарска. Сегодня 19:15...
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«Я разделяю его позицию». Кристина Младенович — о словах Новака Джоковича, что Косово это сердце Сербии
2023-06/1686202610_mladenovic.jpeg|—>После игры сербский теннисист оставил на камере надпись: «Косово — это сердце Сербии. Остановите...