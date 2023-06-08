Мухова в невероятном триллере одолела Сабаленко в полуфинале Ролан Гаррос

Каролина Мухова вышла в финал турнира 1040 #Арина Сабаленко

Источник — Чемпион.

Каролина Мухова из Чехии обыграла белоруску Арину Сабаленко в полуфинале Ролан Гаррос.

Матч длился 3 часа и 17 минут и завершился со счетом 7:6, 6:7, 7:5 .

Мухова 6 раз подала навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и использовала 5 из 5 брейк-пойнтов.

Roland Garros — Grand Slam Париж, Франция ; Грунт Призовой фонд 19 804 000 евро 1/2 финала, 8 июня

Каролина Мухова (Чехия) – Арина Сабаленко 7:6 (5), 6:7 (5), 7:5

Напомним, Сабаленко в четвертьфинале обыграла Светолину.