Теннис
Мухова в невероятном триллере одолела Сабаленко в полуфинале Ролан Гаррос
Каролина Мухова вышла в финал турнира Сегодня 19:42 1040 1 #Арина Сабаленко
Источник — Чемпион.
Каролина Мухова из Чехии обыграла белоруску Арину Сабаленко в полуфинале Ролан Гаррос.
Матч длился 3 часа и 17 минут и завершился со счетом 7:6, 6:7, 7:5 .
Мухова 6 раз подала навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и использовала 5 из 5 брейк-пойнтов.
Roland Garros — Grand Slam Париж, Франция  ; Грунт Призовой фонд 19 804 000 евро 1/2 финала, 8 июня
Каролина Мухова (Чехия) – Арина Сабаленко 7:6 (5), 6:7 (5), 7:5
Напомним, Сабаленко в четвертьфинале обыграла Светолину.