Расписание. Где сыграют украинские теннисистки на турнирах ATP и WTA 8 июня

Больше в Теннис
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Ролан Гаррос. Швёнтек снова победила Гауфф и вышла в полуфинал
2023-06/1686146715_rg.jpg|—> Источник: btu.org.ua
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Ролан Гаррос. Зверев в четырех сетах победил аргентинскую сенсацию турнира и третий год подряд сыграет в полуфинале турнира
2023-06/1686161308_zverev.jpeg|—> Источник: btu.org.ua
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Завацкая с победы стартовала на турнире WTA в Хорватии
Заватка вышла во второй круг турнира Вчера 16:13 317 0 Фото — gettyimages #Катерина...
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Ролан Гаррос. Рууд второй год подряд сыграет в полуфинале после победы над Руне
2023-06/1686172801_ruud.jpeg|—> Источник: btu.org.ua