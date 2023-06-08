Ролан Гаррос. Рууд второй год подряд сыграет в полуфинале после победы над Руне

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Cвитолина сыграет на турнире в Вашингтоне
Турнир стартует 31 июля Сегодня 20:16 666 0< /span> #Элина Свитолина Источник — Чемпион....
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Снегирь вышла во второй круг турнира в Великобритании
Украинская теннисистка одержала победу в первом круге турнира ITF W100 в Великобритании Сегодня 20:52...
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Байндл вышла во второй круг турнира WTA в Хорватии
За 2 часа игрового времени Байндл одержала победу в двух сетах.
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Макарска. Байндл выиграла свой матч первого круга
2023-06/1686142361_wta.jpg|—> Источник: btu.org.ua