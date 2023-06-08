Завацкая с победы стартовала на турнире WTA в Хорватии

Заватка вышла во второй круг турнира 317 Фото — gettyimages #Катерина Завацкая

Источник — Чемпион.

Украинка Катарина Завацкая (218) победила Лауру Пигосси из Бразилии (139) в первом круге турнира WTA серии Challenger в хорватском городе Макарска.

Матч длился 2 часа 4 минуты и завершился со счетом 6:3, 6:4.

Во втором раунде (1/8 финала) украинка встретится с 53-й «ракеткой» мира итальянкой Жасмин Паолини (53).

Makarska Open — WTA 125 Макарска, Хорватия Грунт Призовой фонд — $115,000 Первый круг, 07 июня

Катарина Завацкая — Лаура Пигосси 6:3, 6:4

< Напомним, Свитолина уступила Сабаленко в четвертьфинале Ролан Гаррос.