Теннис
Завацкая с победы стартовала на турнире WTA в Хорватии
Заватка вышла во второй круг турнира Вчера 16:13 317 0 Фото — gettyimages #Катерина Завацкая
Источник — Чемпион.
Украинка Катарина Завацкая (218) победила Лауру Пигосси из Бразилии (139) в первом круге турнира WTA серии Challenger в хорватском городе Макарска.
Матч длился 2 часа 4 минуты и завершился со счетом 6:3, 6:4.
Во втором раунде (1/8 финала) украинка встретится с 53-й «ракеткой» мира итальянкой Жасмин Паолини (53).
Makarska Open — WTA 125 Макарска, Хорватия Грунт Призовой фонд — $115,000 Первый круг, 07 июня
Катарина Завацкая — Лаура Пигосси 6:3, 6:4
< Напомним, Свитолина уступила Сабаленко в четвертьфинале Ролан Гаррос.