Названа причина любви соболенко к лукашенко

У белорусской теннисистки не все так просто с диктатором 51 Источник — Чемпион.

Вторая ракетка мира Арина Соболенко имеет определенные отношения с белорусским диктатором Александром Лукашенко, которые начались в 2018 году.

Об этом заявил экскоментатор телеканала Беларусь 5 Ярослав Писаренко.

«Соболенко совершила одну ошибку, которая в общем свойственна молодым спортсменам – она связалась просто не с теми людьми. До своего взлета в 2018 году она подписала контракт с каким-то российским агентом, имя которого я так и не смог узнать. Говорят, даже в федерации тенниса это полузапретная тема даже в личных разговорах. По условиям ей оплачивали все расходы, но призовые шли тому же агенту. Я не знаю достоверных цифр, но говорят, что Соболенко получала минимальный процент призовых за победы. По факту перед ней висела перспектива, что за свои лучшие спортивные годы она не заработает практически ничего, и решить этот вопрос в правовом поле она не могла. Связью она решила воспользоваться для решения вопроса со своим контрактом. И вот на встрече, где-то за закрытой дверью, Соболенко выложила все свои проблемы лукашенко. Опять-таки разрешить ситуацию в правовом поле было невозможно, но нашлись другие рычаги влияния. И вот здесь Соболенко лишилась своих оков, но приобрела другие», — рассказал Писаренко в своем YouTube-канале «ЧестнОК».

Напомним, во время нынешнего Ролан Гаррос Соболенко заявила, что пока не поддерживает диктаторский режим лукашенко, который помогает РФ во время войны с Украиной.