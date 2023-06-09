Ролан Гаррос. Мухова сенсационно победила Соболенко, отыграв матчбол в трехчасовом полуфинале

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Снегирь вышла в четвертьфинал турнира в Великобритании
Украинка поборется за выход в полуфинал Вчера 17:30 486 0 Фото — gettyimages #Дарина...
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Свентек вышла в финал Ролан Гаррос
Свентек третий раз сыграет в финале Ролан Гаррос Вчера 22:07 433 0 Фото —...
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Макарска. Завацкая проиграла Паолини во втором круге, имея пять матчболов
2023-06/1686210834_wta.jpg|—> Источник: btu.org.ua
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Каролина Мухова – Арина Сабаленко: обзор матча
Каролина Мухова вышла в финал Открытого чемпионата Франции Сегодня 22:52 205 0 #Мухова, #Арина...