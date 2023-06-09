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Теннис

Ролан Гаррос. Рууд с «баранкой» победил Зверева и третий раз вышел в финал турнира Grand Slam

2023-06/1686338442_ruud.jpg|—>Ролан Гаррос. Рууд с "баранкой" победил Зверева и третий раз вышел в финал турнира Grand Slam

Источник: btu.org.ua

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