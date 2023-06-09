Ролан Гаррос. Рууд с «баранкой» победил Зверева и третий раз вышел в финал турнира Grand Slam

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Свитолина снялась с турнира WTA 250 в Нидерландах
Элина начнет травяной сезон на турнире WTA 250 в Бирмингеме Сегодня 18:16 428 0...
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Сёрбитон (W100). Снигур проиграла «квалифаеру» Викмайер в четвертьфинале
2023-06/1686303805_itf.jpg|—> Источник: btu.org.ua
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Названа причина любви соболенко к лукашенко
У белорусской теннисистки не все так просто с диктатором Сегодня 13:10 51 0 Источник...
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Соболенко: Я не хочу говорить о политике, я сделала все заявления
Сегодня 09:40 663 0< img src="https://euro.com.ua/wp-content/uploads/box/3cccf00a060351a5b635894a33a10b37.