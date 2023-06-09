Рууд и Джокович вышли в финал Ролан Гаррос

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Каспер Рууд (4) победил Александра Зверева (27) в полуфинале Ролан Гаррос.

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Матч длился 2 часа 11 минут и завершился со счетом 6:3, 6:4, 6:0.

В финале норвежский теннисист встретится с Новаком Джоковичем, одолевшим Карлоса Алькараса.

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