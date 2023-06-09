Сёрбитон (W100). Снигур проиграла «квалифаеру» Викмайер в четвертьфинале

Больше в Теннис
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Названа причина любви соболенко к лукашенко
У белорусской теннисистки не все так просто с диктатором Сегодня 13:10 51 0 Источник...
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Соболенко: Я не хочу говорить о политике, я сделала все заявления
Сегодня 09:40 663 0< img src="https://euro.com.ua/wp-content/uploads/box/3cccf00a060351a5b635894a33a10b37.
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Макарска. Байндл впервые в этом году сыграет в четвертьфинале
2023-06/1686211262_wta.jpg|—> Источник: btu.org.ua
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Ролан Гаррос. Мухова сенсационно победила Соболенко, отыграв матчбол в трехчасовом полуфинале
2023-06/1686241601_muchova.jpg|—> Источник: btu.org.ua