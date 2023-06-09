Снегирь вышла в четвертьфинал турнира в Великобритании

Украинка поборется за выход в полуфинал 486 Фото — gettyimages #Дарина Снегирь

Джерело Чемпион.

Украинская теннисистка Дарья Снигирь обыграла Зейнеп Сонмез из Турции (225) во втором круге турнира ITF W100 в Сербитоне (Великобритания).

Матч длился 1 час и 25 минут&nb и завершился со счетом 6:4, 2:6, 6:1.

В следующем раунде Снегирь сыграет против Янины Викмайер из Бельгии (140)

ITF W100 Сербитон, Великобритания Трава 1/8 финала, 08 июня

Дарь Снегирь (Украина) – Зейнеп Сонмез (Турция) 6:4, 2:6, 6:1

Напомним, Свитолина уступила Сабаленко в четвертьфинале Ролан Гаррос.

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