Соболенко: Я не хочу говорить о политике, я сделала все заявления

663 < img src="https://euro.com.ua/wp-content/uploads/box/3cccf00a060351a5b635894a33a10b37.jpg» /> Фото Getty Images

Источник — Чемпион.

Вторая ракетка мира арина соболенко из Беларуси после поражения в полуфинале Открытого чемпионата Франции по теннису 2023 от Каролины Муховой (6:7, 7:6, 5:7) на пресс-конференции не хотела говорить о политике.

Об этом сказала сама спортсменка.

«Теперь имею визу. Я могу радоваться. Я еду на Уимблдон, и это отличная новость. Правильно ли поймете что, на днях сказала, что сейчас не поддерживаю президента своей страны.Чувствую себя хорошо?Вы чувствуете себя в безопасности с этим заявлением? Я не хочу сегодня говорить о политике.Я сделала все свои заявления.У вас есть это.Давайте просто поговорим о теннисе.Дайте мне отдохнуть, пожалуйста, политики», — заявила соболенко.

Раньше соболенко заявила, что сейчас не поддерживает самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко.

< iframe width="100%" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/keWGgkdonJ0" title="YouTube проигрыватель" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen="allowfullscreen">